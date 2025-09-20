Oscar Piastri staat na de kwalificatie in Bakoe voor een raadsel. De Australiër kon door een crash in bocht drie van het stratencircuit zijn kwalificatiesessie niet afmaken, maar snapt nog niet precies hoe hij met zijn MCL39 in Q3 in de barrières terecht kon komen. ‘Die ronde voelde niet anders dan alle andere snelle rondes’, vertelt de kampioenschapsleider.

Oscar Piastri zorgde met zijn crash in de kwalificatiesessie van Bakoe voor een recordaantal rode vlaggen. Voor de zesde keer werd de kwalificatiesessie in Azerbeidzjan stilgelegd, terwijl de Australiër gelukkig ongedeerd uit zijn MCL39 klom. Een teleurstellend einde van de zaterdag voor kampioenschapsleider Piastri, die voor de crash nog een stijgende lijn bespeurde.

“De vrijdag was heel lastig, maar vandaag voelde ik me veel beter in de auto. Ik was blij met hoe ik presteerde”, vertelt de Australiër aan de media in Azerbeidzjan na de kwalificatie. “Het was wel moeilijk om alle eindjes aan elkaar te knopen, maar de potentie was er wel. Dat was het belangrijkste. Daar was ik op vrijdag nog niet helemaal van overtuigd. Ik voelde me dus beter in de auto, maar ik denk dat ik uiteindelijk te veel wilde.”

Piastri voor een raadsel

Hoe het precies kwam dat Piastri uiteindelijk zijn kwalificatiesessie eindigde in de derde bocht van het stratencircuit, weet hij nog niet precies. “Ik weet nog niet precies wat ik anders deed dan in de ronden daarvoor, want ik heb niet het gevoel dat ik die ronde heel anders aanpakte”, vervolgt de coureur. “Soms kan echter iets kleins een heel groot verschil maken. Het regende een beetje en er waren windvlagen, dus misschien heeft dat eraan bijgedragen. Voorlopig heb ik geen idee. Ik wil in ieder geval de schuld voorlopig nergens anders leggen dan bij mijzelf.”

