Lewis Hamilton kwalificeerde zich zaterdag als vijfde voor de GP van Italië. Door een gridstraf zakt hij echter terug naar de tiende startplaats. Het is de eerste keer dat de zevenvoudig wereldkampioen als Ferrari-coureur in actie komt op Monza. Ondanks de straf kijkt Hamilton tevreden terug op zijn kwalificatiesessie en doet hij een belofte aan de uitzinnige tifosi die hem het hele weekend al aanmoedigen.

“Het is een ontzettend goed weekend geweest”, reageerde Hamilton na afloop van de kwalificatie bij F1TV. “Zeker in het begin van de kwalificatie kon ik echt maximaliseren. Helaas is het laatste rondje nooit zo goed als je hoopt. Daar ga ik zeker aan werken, vooral bij het uitbalanceren van de auto. Maar zoals ik al zei, voor de rest was het goed.” De Britse vedette toont zich sinds de zomerstop opvallend optimistisch. Ter vergelijking: aan het einde van de eerste seizoenshelft verklaarde hij nog dat hij een ‘nutteloze’ coureur was en dat Ferrari op zoek moest gaan naar een vervanger.

LEES OOK: Mekies ondanks pole behoedzaam voor GP Italië: ‘McLaren is in de race het snelst’

Mogelijk voelt Hamilton de steun van de tifosi, die hem in groten getale komen aanmoedigen op de Temple of Speed. “Elke keer dat ik de baan opdraai, is het gewoon chaos,” grijnsde hij. “Je ziet de supporters links en rechts bij de eerste bocht al uit hun dak gaan. Zoiets heb ik echt nog nooit gezien. Natuurlijk zijn we niet zo snel als we zouden willen, maar Leclerc voelt zich duidelijk op zijn gemak met deze auto, dus ik ben allang blij dat ik hem enigszins bij kan houden. Door die gridstraf zal het allemaal iets moeilijker worden, maar ik ga mijn best doen om me een weg naar voren te vechten.”

Lees hier alles over de GP Italië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.