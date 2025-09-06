Red Bull-teambaas Laurent Mekies is vol lof over Max Verstappen. Zijn coureur veroverde zaterdag poleposition voor de GP van Italië. De Nederlander wist op de Temple of Speed zijn rivalen van McLaren en Ferrari achter zich te houden en verbrak daarbij het ronderecord op het Italiaanse asfalt. Toch blijft Mekies behoedzaam – hij waarschuwt dat McLaren, dat met de uiterst competitieve MCL39 het seizoen domineert, vaak het snelste is in de race.

Mekies reageerde bij F1TV op de kwalificatie en het polerondje van Verstappen. “Alle lof voor Max”, stak de Fransman van wal. “Vorig jaar was dit een van de moeilijkste weekenden voor het team – zowel de kwalificatie als de race waren erg verraderlijk. Monza luistert zo ontzettend nauw, dus iedereen heeft fantastisch werk geleverd dit weekend. Vrijdag was voor ons al een hele solide dag, maar vandaag hadden er heel veel verschillende coureurs op pole kunnen staan: de beide Ferrari’s, de beide McLarens, de beide Mercedessen. Max heeft het gewoon geweldig gedaan.”

“We zijn ons bewust van de racesnelheid van McLaren“, vervolgde Mekies behoedzaam. “Normaliter zien we ze in de race echt in de verte verdwijnen. Nu starten we in ieder geval vóór hen, maar de race moet uitwijzen of we ook het gevecht aan kunnen gaan. Natuurlijk zit er wat verschil in onze afstellingen, maar we zullen zien hoeveel dat gaat uitmaken voor bijvoorbeeld de banden. Zoals ik al zei: McLaren is vaak het snelste op zondag”, besloot Mekies.

