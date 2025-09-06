Pole position had Max Verstappen voor de GP van Italië niet meteen verwacht, maar wel stiekem gehoopt. “Fantastisch dit, we konden door wat laatste aanpassingen nog extra pushen.”

De Nederlander was zichtbaar in extase na de kwalificatie waarin hij alle rivalen zijn hielen liet zien. “In Q3 had ik een goed gevoel, ik ben ook erg blij met onze rondjes toen. De auto voelt het hele weekend al goed, maar je weet dat het in een kwalificatie altijd extra spannend is.”

Met titelkandidaten Lando Norris en Oscar Piastri achter hem in de op papier snellere McLaren belooft het een mooie strijd om de Grand Prix-overwinning te worden in Monza. Wellicht dat de Nederlander zelfs kan profiteren van het feit dat de Brit en de Australiër ook vooral naar elkaar loeren met de WK-stand in het achterhoofd.

“Maar races verlopen dit seizoen voor ons soms wel wat lastig”, temperde Verstappen na de pole in Italië alvast de verwachtingen, reëel als hij is. “Maar wij moeten gewoon zorgen dat we álles geven, dan zien we wel wat het oplevert.”

