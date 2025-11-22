Lewis Hamilton zit na een teleurstellende kwalificatie op de straten van Las Vegas in zak en as. Meer dan de allerlaatste plaats op de startgrid zat er niet in voor de Brit tijdens de verregende sessie. Hamilton schrijft hiermee een volgend ongewild record op zijn naam. De zevenvoudig wereldkampioen – die nooit eerder als laatste aan een race mocht beginnen – is sprakeloos: ‘Ik dacht dat het een geweldige dag zou worden, maar het is de slechtste dag ooit.’

De kwalificatiesessie op het stratencircuit van Las Vegas is voor Lewis Hamilton uitgelopen op een tranendal. De Brit begon na een vijfde tijd tijdens het laatste oefenuurtje op de vrijdag in Vegas nog hoopvol aan de allesbepalende sessie voor de race, maar kwam vervolgens niet verder dan de allerlaatste plaats op de startgrid. De verregende omstandigheden, en een aanvaring met een losgeraakt paaltje, zorgden ervoor dat Hamilton niet het gewenste tempo kon rijden.

LEES OOK: Verstappen staat voor raadsel in Las Vegas: ‘Hopelijk gaat het goed in de race’

“Ik heb er gewoon geen woorden voor”, zegt Hamilton na zijn uitschakeling in Q1, tegen F1TV. “Het is duidelijk niet goed genoeg. Ik kreeg gewoon geen temperatuur in de banden. Ik had veel onderstuur en ik denk dat een van mijn voorremmen niet meer werkte, dus ik had echt moeite om in de bochten te stoppen.” Met zijn twintigste startplaats in Las Vegas schrijft Hamilton een volgend ongewild record op zijn naam. De Brit is de eerste Ferrari-coureur sinds Giancarlo Fisichella tijdens de GP Abu Dhabi 2009 die een race vanaf het laatste plekje op de startgrid mag aanvangen.

‘Slechtste dag ooit’

Hamilton baalt vooral van zijn kwalificatieresultaat, omdat hij tijdens de derde vrije training – in drogere omstandigheden – wel een goed tempo kon rijden. “Het is natuurlijk erg vervelend, want ik had in (VT3, red.) het gevoel dat de auto geweldig aanvoelde. Eerlijk gezegd dacht ik dat het een geweldige dag zou worden, maar het is de slechtste dag ooit geworden. Het kan dus duidelijk niet veel slechter worden dan dit.”

Hamilton raakte tijdens de kwalificatie in Las Vegas ook nog een paaltje door een gebrek aan goed zicht tijdens de regenachtige omstandigheden (Getty Images)

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.