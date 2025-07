Voor Lewis Hamilton is de GP België zeker ‘een weekend om te vergeten’. Na een tegenvallende sprintrace, was het rampzalige raceweekend voor de Brit helemaal compleet met zijn vroege uitschakeling tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace. De zichtbaar geëmotioneerde Hamilton heeft daarom ook geen hoop meer op een goede afloop van de Grand Prix op zondag: ‘Het is zeker een weekend om te vergeten.’

Het raceweekend op Spa-Francorchamps gaat voor Lewis Hamilton van kwaad tot erger. De Brit spinde tijdens de sprintkwalificatie op vrijdag, volgens Hamilton zelf vanwege een nieuw onderdeel op zijn SF-25, en kwam zo niet hoger dan een achttiende startplek. Ferrari besloot om voor het Belgische sprintweekend upgrades mee te nemen. Hamilton kwam vervolgens tijdens de sprintrace niet hoger dan een vijftiende plaats, voordat hij in de kwalificatie al in Q1 eruit lag. Zijn snelle rondetijd werd op het laatste moment geschrapt, omdat de wereldkampioen over de track limits was gegaan.

Het huilen stond Hamilton dan ook nader dan het lachen, toen hij na zijn vroege uitschakeling de pers te woord stond. “Het is ongelooflijk pijnlijk”, vertelt de Ferrari-coureur tegen F1TV. “Het is echt een heel erg slecht weekend tot nu toe.” Teamgenoot Charles Leclerc pakte, tot zijn eigen grote verbazing, wel een startplek op de tweede rij.

‘Een weekend om te vergeten’

Hamiltons geschrapte snelle rondetijd was goed genoeg voor de Brit om door te gaan naar Q2. Doordat deze uit de tijdenlijsten werd geschrapt, start de zevenvoudig wereldkampioen nu vanaf de zestiende plaats. “Er kan van alles gebeuren hier op Spa-Francorchamps, maar ik weet het niet”, lijkt Hamilton de hoop op een goede afloop van het Belgische raceweekend al te hebben opgegeven. “Ik heb geen idee hoe het tijdens de race zal gaan. Het wordt in ieder geval erg moeilijk, gezien waar ik me gekwalificeerd heb. Het is zeker een weekend om te vergeten.”

