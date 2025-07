Charles Leclerc zorgde voor de verrassing van de kwalificatie op Spa-Francorchamps door op het laatste moment onder de tijd van Max Verstappen te duiken. De Monegask mag vanaf de tweede startrij aan de hoofdrace op zondag beginnen, naast diezelfde Verstappen. Verwacht de Ferrari-coureur dat hij op de zondag in België de Nederlander voor kan blijven? ‘Tijdens de sprint kon ik hem nog niet bijhouden’, twijfelt Leclerc nog.

“Ik zag dat niet echt aankomen”, zegt een verraste Charles Leclerc na de sessie eerlijk. De Ferrari-coureur reed op Spa-Francorchamps slechts drie duizendsten sneller dan vierde plaats Max Verstappen. “Ik ben echt blij met vandaag. Dat is natuurlijk raar om te zeggen, omdat het slechts een derde plaats is. Maar ik had het niet verwacht. We dachten dat we meer naar achteren zouden staan. We wisten dat we met de upgrades wat meer uit de auto kunnen halen, maar gisteren worstelden we nog steeds met de SF-25. Dus ik ben erg blij met mijn snelle ronde vandaag.”

Ferrari heeft speciaal upgrades voor de SF-25 meegenomen naar het circuit in de Ardennen, maar deze werkte niet meteen optimaal. Zo spinde Lewis Hamilton in de sprintkwalificatie nog vanwege een nieuw onderdeel op zijn bolide. “Het kostte wat tijd om de upgrades te optimaliseren”, vervolgt Leclerc. “Maar we hebben geen grote veranderingen doorgevoerd, het was een kwestie van alles bij elkaar brengen. Het is goed om een kwalificatie te hebben gereden waarbij we alles eruit konden halen.”

Verstappen

De Monegask begint de race naast Max Verstappen, maar zag tijdens de sprintrace eerder op de dag de Nederlander nog aan de horizon verdwijnen. Verwacht Leclerc dat hij Verstappen in de hoofdrace wel achter zich kan houden? “Dat weet ik niet. Zijn tempo zag er vanochtend (tijdens de sprintrace, red.) erg snel uit, toen kon ik hem niet bijhouden. Maar misschien met de kleine veranderingen die we hebben doorgevoerd wel. Hopelijk hebben we hierdoor een klein voordeel in de hoofdrace.”

