Lewis Hamilton is blij met de aanpassingen aan het Circuit van Barcelona Catalunya dit jaar. Het Spaanse circuit, waarop de eerstvolgende Grand Prix verreden wordt, is volgens Hamilton nu beter geschikt voor zijn Mercedes.

Het circuit van Barcelona heeft dit jaar een wijziging. De chicane aan het einde van het circuit is verwijderd. Daarmee is het circuit teruggebracht naar de vormgeving die het ook had tot en met 2006. Fernando Alonso is de enige coureur van de huidige grid die toen ook al in de Formule 1 reed, maar hij is niet de enige coureur die op die layout heeft gereden. Hamilton reed in 2006 namelijk in de GP2 (voorloper van de Formule 2) en maakte toen ook al kennis met die vormgeving van het circuit. De Mercedes-coureur is erg blij met het vooruitzicht om weer op de oorspronkelijke vorm te rijden.

“Onze auto vond die chicane nooit fijn”, legt hij uit aan Racefans. “Ik vond hem nooit leuk. We zullen nu bij het uitgaan van bocht twaalf voluit gaan en dan vol gas door de laatste twee bochten. Dat zal beter zijn voor mijn nek, voor de bandenslijtage, en het zal erg leuk zijn.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt weer in de winkel, met daarin alles over de door Max Verstappen gewonnen GP van Miami. In deze uitgave natuurlijk ook weer volop boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews. Met onder meer:

Max Verstappen: balen in Bakoe, meesterlijk in Miami

Reportage: Ernest Knoors wekt Arrows uit ’85 tot leven

Interview: Pierre Hamelin: de souffleur van Nyck de Vries

Reportage: hoe Haas meelift op Amerikaanse F1-gekte

Columns Renger van der Zande & Amber Brantsen

Gallery: de allermooiste beelden van Peter van Egmond

Gratis verzending in Nederland!