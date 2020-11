Hamilton: ‘Crash Grosjean voor iedereen een reminder dat F1 gevaarlijk blijft’

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton denkt dat de horrorcrash van Romain Grosjean in Bahrein voor iedereen een reminder is van hoe gevaarlijk de Formule 1 nog altijd is, en prijst zich gelukkig dat de Fransman er naar omstandigheden goed vanaf gekomen lijkt. “Dit had zoveel erger kunnen zijn.”

De altijd sociaal begane Hamilton werd gefilmd tijdens de pauze toen de race na Grosjeans crash was stilgelegd, toen hij in de pits meewarig naar de beelden stond te kijken. “Het waren schokkende beelden om te zien”, geeft Hamilton toe. “Ik weet niet hoeveel G-krachten zijn auto te verwerken kreeg, maar ik ben heel dankbaar dat de halo werkte en vangrail Romains hoofd niet heeft geraakt.”

“Dit had zoveel erger kunnen zijn”, beseft Hamilton. “Dit is een reminder dat dit nog altijd een gevaarlijke sport is – zowel aan ons als coureurs als aan de mensen die thuis kijken”, haalt Hamilton aan. Het gevaar, zo realiseert hij zich ook, is er altijd. “Als we in onze auto’s stappen, weten we dat we een risico nemen. Ik heb zeker respect voor dat gevaar”, benadrukt Hamilton.

“Als coureurs pushen we om op de limiet te zitten. We spelen ermee, maar respecteren het ook.” De ogenschijnlijk relatief goede afloop van Grosjeans crash, zegt Hamilton, laat zien wat voor ‘geweldige job’ de internationale autosportbond FIA qua veiligheid heeft gedaan. “Al komt hier natuurlijk een onderzoek naar om te zorgen dat dit niet nog eens zo gebeurt.”

Wat zijn race zelf betreft, stelt Hamilton dat het fysiek zwaar was door de hoge temperaturen in Bahrein en snelle bochten van het circuit in Sakhir. Mentaal was de race ook uitdagend: “Want je zit helemaal in de mindset en maakt een goede start, en dan moet je 45 of 60 minuten wachten tijdens de onderbreking. Dan ben je er echt even uit en is het niet makkelijk weer in the zone te komen.”

Dat laatste lukte Hamilton echter alsnog heel aardig. “Red Bull was heel snel”, verwijst hij naar de nummer twee Max Verstappen, die lang binnen een handvol seconden zat, “maar ik kon telkens nét reageren als hij wat inliep. Ik ben de hele race voluit gegaan, al gleed ik aardig wat rond. Ik ben het team echter dankbaar dat ze me een goede strategie hebben gegeven.”