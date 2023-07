Lewis Hamilton ziet Mercedes geen race meer winnen dit seizoen. Dat zei hij tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van België. “Het doel is tweede worden met Mercedes.”

Hamilton pakte vorige week nog verrassend pole position voor de Grand Prix van Hongarije, maar dat betekent niet dat de Brit nu denkt dat hij Red Bull kan uitdagen. “Daar hebben we op dit moment niet de racesnelheid voor”, klonk het donderdag op het circuit van Spa-Francorchamps. “Tijdens de race in Hongarije was Max soms acht tienden van een seconde sneller dan iedereen.”

‘Tweede worden met Mercedes’

En toch, zo weet ook Hamilton: “Zeg nooit ‘nooit’.” Realistischer is volgens hem echter tweede worden met Mercedes in het constructeurskampioenschap. “Dat is ons doel, het is al heel wat dat we om die plek kunnen strijden als team.”

De Brit verwijst met die opmerking naar de moeilijke seizoenstart. Daarin liep Mercedes achter de feiten aan en moest ze meerdere teams voor zich dulden. “Als je ziet hoeveel progressie we dit seizoen gemaakt hebben, is dat echt heel knap. De balans in de auto, de manier waarop die rijdt – het is en blijft een gevecht. Maar we strijden nu om plek 2 bij de constructeurs, dat is geweldig. Dat hadden we in het begin van het seizoen niet kunnen denken.”

