Lewis Hamilton rijdt dit weekend bij de Italiaanse Grand Prix in Monza met een speciale helm, ter ere van Niki Lauda. De helm is een eerbetoon aan de drievoudig wereldkampioen, die niet alleen een icoon was voor Ferrari, maar ook een belangrijke mentor voor Hamilton tijdens zijn succesvolle jaren bij Mercedes. Lauda speelde een sleutelrol in Hamiltons overstap naar het team en bleef jarenlang een vertrouwde raadgever binnen de Mercedes-formatie.

