Lewis Hamilton voorziet het sprookjeshuwelijk met Ferrari via een overwinning bij zijn tweede race voor de Italiaanse renstal al van de eerste glans. Weliswaar in een sprintrace, maar toch. “Dat was een masterclass in bandenmanagement.”

Het is even spannend bij de start en de eerste 275 meter op weg naar de eerste bocht van het Shanghai International Circuit. Maar wanneer Hamilton zijn voornaamste uitdager Max Verstappen voor blijft, is de basis gelegd voor zijn eerste feestnummer in Italiaanse dienst. Negentien ronden lang houdt hij dankzij uitgekiend bandenmanagement eerst de wereldkampioen en daarna Oscar Piastri van het lijf in de Ferrari SF-25. Het circuit waar de zevenvoudig wereldkampioen zes keer een Grand Prix won is, met nieuw asfalt, opnieuw lief voor hem.

“Geweldig werk, jongens”, zo complimenteert Hamilton zijn team over de boordradio. “Dat was een masterclass in bandenmanagement”, reageert zijn engineer, voordat er een groot gejuich losbarst wanneer Hamilton uit de auto stapt. De Brit is zeer populair in China, zeker nu hij in het rood rijdt. “Vandaag werd ik wakker en voelde me fantastsich”, aldus Hamilton. “Het weer is geweldig en we hebben hier een fantastisch publiek.”

“Kijk”, zo vervolgt hij, “de eerste race in Melbourne vorige week was lastig. Ik denk dat veel mensen onderschatten hoe moeilijk het is te moeten acclimatiseren in een nieuw team, er je weg te vinden. Er was na Melbourne veel kritiek, maar volgens mij hebben die mensen nooit zelf zoiets meegemaakt. Het is gewoon onwetendheid. Nu had ik al een beter gevoel in de auto, in tegenstelling tot in Melbourne. Het hele team heeft hard gewerkt en zijn best gedaan om de auto te finetunen. De start was goed, met het nieuwe asfalt heb je veel grip, maar de banden slijten ook snel.”

Met al zijn ervaring en kennis loste Hamilton dat probleem tijdens de race van 19 ronden professioneel op. De sprintwinst zal in Italië ongetwijfeld voor enige euforie hebben gezorgd, verwacht hij. “Ik voel geen druk, weet dat de fans en het team willen winnen en dat het alles voor ze betekent. Maar vergeet niet”, zo waarschuwt Hamilton, “dat Rome niet in één dag is gebouwd. We moeten geduld hebben en gefocust blijven. Op dit soort momenten is iedereen opgewonden, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Dit is een marathon en geen sprint.”