Lewis Hamilton ervaart de strijd om de wereldtitel dit seizoen anders dan in voorgaande jaren. De Engelsman won al zeven wereldtitels, maar was bij zes van die zeven titels vooral aan het vechten met zijn teamgenoot. Dit seizoen komt de concurrentie – in de vorm van Max Verstappen en Red Bull – van buitenaf.

“Het is anders omdat we wee teams ongelooflijk dicht bij elkaar hebben”, zei Hamilton in de mediasessie voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. “En het is ook anders omdat we als team op onbekend terrein zijn. Niemand heeft ooit acht titels gewonnen, niet op rij als team of als coureur.”

Ondanks die extra lading, is Hamilton volledig op zijn gemak. “Ik ben relaxter dan ooit tevoren. Ik weet nog hoe het was bij mijn eerste titelstrijd en zelfs bij de tweede en derde. De slapeloze nachten en al dat soort zaken. Ik ben blij om weer in de auto te kunnen stappen en dankbaar dat we nog twee races te gaan hebben om het uit te vechten. Het team werkt er keihard aan en ik voel me prima.”

Simulator laat Hamilton in de steek

Ook voor Hamilton is het Jeddah Corniche Circuit een onbekende factor. De Mercedes-coureur heeft weliswaar wat simulatiewerk gedaan, maar dat leverde niet al te veel informatie op. “We hebben ons zo goed mogelijk voorbereid, maar we hebben geen idee wat de grip zal zijn, het circuit ziet er vrij vies uit”, aldus Hamilton die al een rondje had gelopen over het circuit en daar tot de conclusie kwam dat de simulator niet erg accuraat was. “De lange rechte stukken en de bochten, alles was wat anders dan de simulator. Van veel circuits heb je een perfecte scan van de omloop, maar hier viel wat meer te raden. Er zijn dus veel onbekende factoren en we zullen het pas echt weten als we morgen de baan opgaan.”

