Mercedes is van plan haar coureurs indien nodig om de beurt van nieuwe upgrades te voorzien. Deze keuze hebben ze gemaakt nadat Lewis Hamilton in Monaco de vernieuwde voorvleugel aan zijn teamgenoot George Russell gunde. Mercedes had maar één nieuwe voorvleugel meegenomen naar het prinsdom en die werd dus gemonteerd op de auto van Russell.

Doordat Hamilton de nieuwe voorvleugel niet voor zichzelf opeiste, maar zijn teamgenoot Russell hiermee liet rijden, werd interne strijd vermeden. Bovendien sloot men zo de kans uit om de nieuwe voorvleugel te beschadigen, wat zou resulteren in een start vanuit de pitsstraat.

Normaal gesproken krijgt de coureur die de meeste punten heeft als eerste de upgrade, maar Mercedes kiest nu dus voor een andere koers. De Duitse renstal heeft besloten dat als er in een race-weekend maar één upgrade beschikbaar is, er zal worden afgewisseld tussen de coureurs.



“We willen in Montreal voldoende vleugels hebben. Normaal gesproken zou je zeggen dat het aantal minstens drie is. Je hebt er dan voor elke auto één, plus een reserve-exemplaar voor het geval er iets gebeurt. We hebben er ditmaal dus geen drie gemaakt”, aldus Mercedes-engineer Andrew Shovlin in hun nieuwste YouTube-video.

Hamilton maakt het Mercedes eenvoudig

“We waren het met ze (de coureurs, red.) eens, vooral gezien de mindere prestaties van het team.” Dat Hamilton deze nieuwe upgrade zo makkelijk uit handen geeft, komt wellicht omdat de Brit met zijn gedachten al bij Ferrari zit – de zevenvoudig wereldkampioen verhuist in 2025 naar Maranello.

“We moeten verbeteren en we moeten leren”, vervolgde Shovlin zijn verhaal. “Het is dan heel goed om verschillende specs op de auto te hebben. We hebben dus met de coureurs afgesproken dat we, waar we nu staan, er graag één mee naar het circuit nemen – en daar waren ze allebei blij mee.”

“De moeilijke vraag was hoe we beslissen wie ermee gaat rijden,” zei Shovlin tot slot. “Er zullen in de toekomst races zijn waarbij we één update hebben, dus vanaf nu wisselen we elkaar af. Lewis heeft die beslissing heel eenvoudig voor ons gemaakt.”

