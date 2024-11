Lewis Hamilton geldt als een van de beste regenrijders in de Formule 1. Maar bij de kwalificatie voor de GP São Paulo is er van die reputatie niet veel te zien. Net als twee weken eerder in Amerika strandt de zevenvoudig wereldkampioen in de eerste sessie. “Die verdomde auto ook”, bromt hij.

Het hele jaar door worstelt Hamilton al met zijn uitdager, Mercedes’ F1 W15. Met name in de kwalificatie moet hij telkens weer zijn meerdere erkennen in teamgenoot George Russell. In de Braziliaanse metropool is het zondagochtend op een natte baan niet anders. Hoewel SkySports’ analist Karun Chandhok de Britse veteraan, volgend jaar stapt hij over naar Ferrari, als een van de beste drie regenrijders ter wereld beschouwt, blijkt daar weinig van. “De auto was niet te besturen”, luidt het verweer van Hamilton.

