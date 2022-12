Lewis Hamilton droomt ervan om als wereldkampioen afscheid te nemen van de Formule 1, zoals zijn oud-teamgenoot en rivaal Nico Rosberg dat in 2016 deed. Daar droomt volgens hem ‘elke atleet’ van.

Hamilton heeft net zijn eerste seizoen zonder zege in de Formule 1 achter de rug, maar denkt voorlopig nog niet aan stoppen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft er geen geheim van gemaakt dat hij langer door wil gaan bij Mercedes in de hoop die achtste wereldtitel te veroveren.

Het contract van Hamilton loopt eind 2023 af, maar om haast in die periode te voorkomen wil teambaas Toto Wolff deze winter al om tafel met de Britse coureur. “We zijn nog niet begonnen”, doelt Hamilton in gesprek met Sport Bild op de contractonderhandelingen. “Tot nu toe hebben we geen tijd gehad, we waren twee maanden achter elkaar onderweg.”

Hamilton begint in 2023 aan zijn zeventiende seizoen in de Formule 1. De honger is nu weer groter dankzij het tegenvallende seizoen dat hij achter de rug heeft, al worstelt hij soms ook om motivatie te vinden. “Soms word je wakker en heb je het gevoel: ‘Ik wil dit niet meer doen’. En soms word je wakker en denk je: ‘Ik kan mijn hele leven nog andere dingen doen, er is zeker meer dat ik wil bereiken'”, aldus Hamilton, die aangeeft dat hij nog wel zal blijven, maar ‘niet enorm lang’.

Op de dag dat hij afscheid neemt van de Formule 1, hoopt Hamilton dat hij dat net als oud-teamgenoot Nico Rosberg op zijn hoogtepunt, als wereldkampioen, kan doen. “Met pensioen gaan als wereldkampioen is, denk ik, een droom die elke atleet heeft – en ik ook.”