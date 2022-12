Lewis Hamilton zegt zijn successen nu ‘veel meer’ te waarderen na het moeizame seizoen 2022. De Brit genoot ervan om te zien hoe blij Mercedes was met elke kleine stap vooruit.

“We wilden afgelopen seizoen natuurlijk strijden voor het wereldkampioenschap, maar moesten al vroeg in het seizoen de realiteit onder ogen zien”, zegt Hamilton tegen Sport Bild. “Sommige resultaten voelden nog steeds als overwinningen, ook al was dat niet het geval.”

Voor Hamilton, die ondanks het gebrek aan zeges dit seizoen nog steeds het record van 103 zeges op zijn naam heeft staan, was succes de afgelopen jaren vanzelfsprekend. Sinds 2014 deed Hamilton elk jaar mee om de titel, maar daar was dit seizoen met de W13 geen beginnen aan.

Het was niet het seizoen dat Hamilton voor ogen had, maar hij genoot er wel op een andere manier van. “We hadden al zoveel gewonnen dat het een beetje leeg aanvoelde”, legt hij uit. “We wonnen, maar dat was dan zoals verwacht. Dat is vreemd, omdat het eigenlijk iets geweldigs is. Het was dus nog leuker om te zien hoe blij we waren met die kleine stappen vooruit.”

“We streden om de vijfde plek,” vervolgt Hamilton, “en iedereen was enthousiast. Toen gingen we voor de vierde plaats en iedereen was helemaal opgewonden. Dat was een mooie ervaring, om zelfs met een vierde of vijfde plaats zo blij te zijn.”

Of Hamilton zijn successen nu meer waardeert na dit tegenvallende seizoen? “Ja, ik waardeer successen nu veel meer”, luidt het duidelijke antwoord van de zevenvoudig wereldkampioen. “Na de race in Brazilië, toen George Russell won en ik tweede werd, was ik ongelooflijk blij met die teamprestatie.”