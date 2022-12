Lewis Hamilton is tevreden over de samenwerking met teamgenoot George Russell. De samenwerking is volgens de zevenvoudig wereldkampioen ‘soepel verlopen’ en er is volgens hem sprake van ‘veel groei’.

Hamilton werkte vijf jaar lang samen met Valtteri Bottas, maar de Fin verkaste naar Alfa Romeo om plek te maken voor Russell. De Mercedes-junior reed drie jaar lang voor Williams en kreeg dit jaar de kans om zich bij het topteam te bewijzen. De Brit imponeerde door regelmatig podiumplekken te pakken en bezorgde Mercedes in Brazilië ook haar enige zege van het seizoen.

Het was een moeilijk jaar voor Mercedes, maar tussen Hamilton en Russell ging het het hele seizoen goed. “Het is volgens mij soepel verlopen en er is veel groei geweest”, zegt Hamilton over de samenwerking met Russell. “Ik heb al met veel coureurs samengewerkt, dus voor mij was het misschien normaler. Voor hem was het waarschijnlijk meer een kwestie van aanpassen omdat hij nieuw was en het is de eerste keer geweest dat we echt samenwerkten.”

Hamilton stelt dat het ‘geweldig’ was om met Russell samen te werken en dat dit het team vooruit heeft geholpen, zowel op technisch vlak als op het gebied van de afstelling van de auto. Hij oordeelt daarom: “Het was een goed eerste jaar als teamgenoten.”

Hamilton kon onlangs op zijn beurt rekenen op lof van teambaas Toto Wolff. “Als persoonlijkheid is het echt bewonderenswaardig hoe hij dit seizoen heeft aangepakt”, prees Wolff Hamilton. “Er waren momenten dat het team wat down was vanwege de tegenvallende prestaties, maar hij motiveerde het team. Dat is echt management, dit zijn persoonlijkheidstrekken die ik nog niet eerder bij een professionele sporter heb gezien.”