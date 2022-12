Na een wisselvallig seizoen heeft George Russell er alle vertrouwen in dat Mercedes in 2023 weer om de titel kan strijden. Hij ziet ‘geen reden waarom we dat niet zouden kunnen’, zelfs al heeft Mercedes ‘niet de snelste auto’ aan het begin van het seizoen.

Mercedes worstelde begin dit jaar met de W13. De snelheid was ver te zoeken en het porpoising maakte de problemen alleen maar erger voor het team dat acht jaar op rij constructeurskampioen was. Naarmate het seizoen vorderde kwam de snelheid terug en dat toonde Russell in Brazilië aan door de race op zijn naam te schrijven.

Russell weet zeker dat Mercedes volgend jaar weer klaar is om de titelstrijd aan te gaan met Red Bull en Ferrari. “We zien geen enkele reden waarom we dat niet zouden kunnen en ik denk dat we met de doelen die we ons in de winter hebben gesteld, echt competitief zullen zijn”, wordt Russell geciteerd door Motorsport-Total.com.

“Zelfs als we niet met de snelste auto aan de start van het seizoen verschijnen, heb ik er alle vertrouwen in dat we een auto zullen hebben die veel dichterbij de top zit dan dit jaar”, voegt Russell toe. Hij benadrukt dat de ontwikkeling van Mercedes achterliep omdat zij eerst het porpoising moesten oplossen.

“Kijk maar naar Red Bull, zij hadden dat probleem niet”, legt Russell uit. “Toen het eenmaal opgelost was, was het kijken hoe dat gat zo snel mogelijk konden dichten.” Russell is ervan overtuigd dat het team ‘zeer gemotiveerd’ is vanwege de vooruitgang die in de afgelopen races te zien was. “Iedereen kijkt uit naar de winter en het moment dat we voor het eerst de baan op gaan in Bahrein.”