George Russell is blij dat zijn overstap naar Mercedes hem de nodige successen heeft opgeleverd, maar naast de baan heeft het drukkere schema ‘zijn tol geëist’. De teamgenoot van Lewis Hamilton hoopt in 2023 beter om te gaan met de vele activiteiten buiten de baan.

Russell maakte dit jaar na drie seizoenen bij Williams dan eindelijk de overstap naar Mercedes. Dat bood de Brit de kans om voor een van de topteams te rijden, maar daar komen niet alleen maar voordelen bij kijken. Zo was Russell er niet helemaal op voorbereid hoeveel tijd hij meer kwijt zou zijn aan zaken buiten de baan dan bij Williams het geval was.

“Elke dag die je aan marketingdoeleinden besteedt, betekent een dag minder sporten, trainen of uitrusten en herstellen om er beter voor te staan in de volgende race”, zegt Russell tegen RACER. “Dat heeft zijn tol geëist. Ik moet uitzoeken hoe ik het beste met dit alles kan omgaan, want ik ben er dit jaar niet altijd even goed mee omgegaan”, geeft de Mercedes-coureur toe.

Russell telt, naast de raceweekenden, simulatordagen en dagen in de fabriek, zo’n ‘zestig dagen’ aan activiteiten naast de baan. “Dat is twee maanden”, beseft de Brit. “En dat is dan niet langs de baan. Dan heb je ook nog de vluchten en overnachtingen in hotels in je eentje.”

Russell weet dat dit ‘erbij hoort als Mercedes-coureur’, maar: “Het is absoluut een schok voor je systeem. Als je 22 of 21 races achter de rug hebt en het wordt nog verergerd door slechte prestaties, dan voel je je behoorlijk down.” Dat hij dan in Brazilië zijn eerste Formule 1-zege pakte, wat zijn ‘beste weekend by far’ was, was ‘een andere reden waarom het zo’n enorme voldoening gaf’.