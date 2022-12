Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt het ‘bewonderenswaardig’ hoe Lewis Hamilton zich in dit ‘extreem lastige’ seizoen sterk heeft gehouden. De Oostenrijker ziet Hamilton inmiddels als deel van het management van het team, mede door zijn steun voor het personeel wanneer het even tegenzit.

Mercedes streed sinds 2014 elk seizoen om de titels, maar dit jaar waren de titels een stap te ver. De W13 had met name in het begin niet de snelheid om het Ferrari en Red Bull lastig te maken waardoor Lewis Hamilton en George Russell vaak genoegen moesten nemen met een derde of tweede plek. Het was voor Mercedes een uitdagend seizoen, geeft teambaas Toto Wolff toe.

Hoe lastig het seizoen voor Hamilton precies was? “Extreem lastig omdat we hem een auto hebben gegeven die niet in staat was om te winnen”, geeft Wolff aan in de Beyond the Grid-podcast. “Bovendien hadden de coureurs te maken met een auto die onvoorspelbaar en instabiel was. Soms was deze goed, soms niet. Het is niet echt iets waar je mee kunt werken en iets dat je kunt ontwikkelen.”

Lees ook: Hamilton overtuigd: ‘Mercedes alleen maar sterker geworden’

Ondanks het lastige seizoen heeft Hamilton zich volgens Wolff voorbeeldig gedragen. “Als persoonlijkheid is het echt bewonderenswaardig hoe hij dit seizoen heeft aangepakt”, looft Wolff Hamilton. “Er waren momenten dat het team wat down was vanwege de tegenvallende prestaties, maar hij motiveerde het team. Dat is echt management, dit zijn persoonlijkheidstrekken die ik nog niet eerder bij een professionele sporter heb gezien.”

Wolff ziet Hamilton daarom al als deel van het management van Mercedes. “Natuurlijk is hij betrokken bij de ontwikkeling van de auto en is hij aanwezig in de fabriek, maar in de raceweekenden is hij echt een belangrijk figuur geworden.” Hij vergelijkt de aanwezigheid van Hamilton met die van Michael Schumacher in zijn tijd bij Ferrari en Tom Brady in de NFL. “Dan ben je meer dan een speler of coureur. Je maakt emotioneel deel uit van het team, en dat doet hij zeker”, besluit Wolff.