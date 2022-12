Het had na het mislopen van de coureurstitel in 2021 voor Mercedes het jaar moeten worden om terug te slaan, maar daar kwam het dit seizoen niet van. Ondanks alle tegenslagen is Lewis Hamilton ervan overtuigd dat Mercedes alleen maar sterker wordt van dit leerjaar.

Na het verhitte duel in 2021 met Red Bull hoopte Mercedes dit jaar opnieuw mee te kunnen doen om de titels, maar vanaf de eerste race was duidelijk dat dat een lastige opgave zou worden. De W13 was betrouwbaar, maar niet snel genoeg. Bovendien maakte het porpoising het leven van de coureurs er niet makkelijker of fijner op.

Mercedes zette alles op alles om een inhaalslag te maken. Volgens Hamilton zette Mercedes in Barcelona de ‘eerste grote stap’. “Toen zagen we dat er meer potentie in de auto zat”, zegt Hamilton. “Het bleek uiteindelijk een beetje een vals positief te zijn: de auto was goed, maar de races die daarop volgden waren lastig.”

Hamilton kan er dan ook geen betere verklaring voor vinden dan dat het was alsof er een ‘spook’ in de auto zat en deze ‘bleef terugkeren’. “Maar toen kwam Frankrijk, dat voelde als een goede stap vooruit met onze eerste dubbel podium van het seizoen. Toen kregen we Austin, waar de update goed werkte.”

Ondanks alle tegenslagen dit jaar, weet Hamilton zeker dat Mercedes hier alleen maar sterker uit zal komen. “Het is indrukwekkend geweest, absoluut. Ik heb altijd geweten dat we het konden”, benadrukt de Brit. “Ik heb er nooit aan getwijfeld dat het ons uiteindelijk zou lukken, maar het was wel met veel vallen en opstaan, en zoveel mislukkingen dit jaar.”

“Er waren tijden dat we updates meenamen en niet werkten, en tijden dat we verschillende dingen probeerden en het niet werkte”, vervolgt Hamilton. “Ik heb dit jaar zoveel dingen geprobeerd en zo vaak gefaald, maar daar leer en groei je van. Daar draaide het dit jaar om. Het ging over falen, ego’s verminderen en onze relaties en communicatie versterken. Vanuit dat perspectief is het echt versterkend geweest”, besluit de Mercedes-coureur.