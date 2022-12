Mercedes en Red Bull kunnen volgens oud-Formule 1-coureur Martin Brundle ‘glimlachen’ om de teambaaswissel die bij Ferrari plaatsvindt. Hij verwacht namelijk dat die wissel op de korte termijn Ferrari geen goed zal doen.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto diende onlangs zal ontslag in en zal in januari vervangen worden door Frédéric Vasseur, die de afgelopen jaren aan het roer van Alfa Romeo stond. Brundle begrijpt echter niet dat Ferrari het zover heeft laten komen dat er in de winter een teambaaswissel moet komen.

“Ik weet niet precies waarom Ferrari juist dit moment zou kiezen om een maand zonder teambaas te zitten”, zegt Brundle tegen Sky Sports. “Ik vind dat ze Binotto meer tijd hadden moeten gunnen.” Volgens Brundle is de teambaaswissel wel goed nieuws voor Mercedes en Red Bull. “Als ik Mercedes of Red Bull was, zou ik glimlachen omdat continuïteit alles is.”

Dat hebben Mercedes en Red Bull, die de afgelopen jaren de Formule 1 domineerden, gemerkt. “Nu de Formule 1-seizoenen langer en intenser worden, moet je voorzichtig zijn met wijzigingen van je personeel. Mercedes heeft echte continuïteit voor wat betreft de belangrijkste medewerkers, net als Red Bull.”

“Fred Vasseur moet nu wennen aan het team en alles zien te begrijpen, dat is een lastige opgave”, stelt Brundle. “Het maakt niet uit wie je bent: het gaat tijd kosten tenzij je al deel uitmaakt van het team zoals Domenicali en Binotto dat voorheen waren”, doelt hij op het feit dat zij binnen Ferrari doorgroeiden tot de positie van teambaas.

Brundle verwacht niet dat de teambaaswissel Ferrari goed zal doen voor 2023. “Het is zo’n fundamentele verandering, dit zal ze destabiliseren op de korte termijn, dat kan niet anders. Iedereen zal even uit balans zijn, in een soort van limbo.”

De timing kan niet slechter, aangezien Brundle er ook van overtuigd is dat Mercedes er in 2023 weer bij zal staan vooraan. “Zij zullen lachen omdat zij weten wat er mis is met hun auto, zij zullen veel sterker zijn in 2023. Ik zie ze wel de strijd aangaan met Ferrari en Red Bull”, aldus de oud-Formule 1-coureur.