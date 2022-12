Mattia Binotto heeft het ‘langer dan gedacht’ volgehouden als teambaas van Ferrari, stelt Mercedes-teambaas Toto Wolff. Hij sluit uit dat Binotto aan de slag zal gaan bij Mercedes en heeft advies voor de opvolger van Binotto.

Ferrari maakte recentelijk bekend dat Binotto zijn ontslag had ingediend. De 53-jarige Italiaan neemt met pijn in het hart na 28 jaar, waarvan vier jaar als teambaas, afscheid van het team. Dat Binotto het na de tegenvallende seizoenen in 2020 en 2021 nog tot eind dit jaar volhield, verbaast Mercedes-teambaas Toto Wolff.

“Het was altijd al duidelijk dat hij onder enorme druk stond”, zegt Wolff in de Beyond the Grid-podcast. “Als teambaas van Ferrari kan je maar beter een goed contract hebben voor je vertrek. Nu is het onvermijdelijke gebeurd, maar hij hield het langer vol dan ik dacht.”

Er gaan geruchten dat Binotto, na zijn verplichte zes maanden van gardening leave, naar een van de andere Formule 1-teams stapt. Maar bij Mercedes hoeft hij niet aan te kloppen, maakt Wolff duidelijk. “Nee, ik denk dat er de afgelopen jaren iets te veel barstjes zijn geweest om dit mogelijk te maken”, sluit de Oostenrijker de komst van Binotto uit.

“Voor wat betreft de andere teams, daar kan ik niks over zeggen”, voegt Wolff toe. “Maar Mattia kent de Formule 1 van binnen en van buiten, misschien vindt hij wel een baan bij een ander team.”

Het is ondertussen de vraag wie de opvolger wordt van Binotto bij Ferrari. Het team hoopt voor het einde van het jaar een nieuwe teambaas te presenteren, waarbij Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur een van de grootste kanshebbers lijkt te zijn.

Wolff waarschuwt de nog onbekende opvolger wel alvast. “Je moet de autosport goed begrijpen, misschien zelfs meer dan de Formule 1”, legt Wolff uit. “Maar het is een niche waarbij de sport, regels, het bestuursorgaan, de commerciële rechtenhouder en teams allemaal in een paddock vastzitten. Je moet politiek scherpzinnig zijn.”