Mercedes gaat de W13, de bolide van dit jaar, een ‘speciale plek’ in de collectie geven. Dat is echter niet positief, maakt teambaas Toto Wolff duidelijk: “Heel ver achteraan.”

De Mercedes W13 is niet het succesnummer geworden waar Mercedes na 2021 op had gehoopt. De bolide was aan het begin van het seizoen niet vooruit te branden, maar bleek wel betrouwbaar genoeg voor podiumplekken. Het doel van het team was om in ieder geval één zege te pakken, waar het in Brazilië in slaagde met George Russell.

Voor nu zit het erop voor de W13 en krijgt deze bolide een ‘speciale plek’ in de collectie van Mercedes, verzekert teambaas Toto Wolff. Maar een goede plek zal de geplaagde bolide niet krijgen. “Deze auto zal altijd een speciale plek in de collectie krijgen: heel ver achteraan”, grapt Wolff tegen Motorsport.com.

“Maar ik denk dat de komende jaren haar hopelijk recht zullen doen, want de leercurve met die auto was enorm”, blikt Wolff terug op het lastige jaar voor zijn team. Toch zal de W13 ook nog om iets positiefs herinnerd worden. “Het zal niet vergeten worden als de auto die de Braziliaanse Grand Prix domineerde!”, aldus de Oostenrijker.

Lewis Hamilton maakte er ook geen geheim van dat de W13 geen speciale plek in zijn hart draagt. De Brit moest na de Grand Prix van Abu Dhabi nog instappen voor een testdag, maar keek daar niet naar uit. Bovendien zal hij niet om de W13 vragen voor zijn privécollectie. “Ik ben niet van plan om ooit nog in deze auto te rijden”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen.