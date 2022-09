Lewis Hamilton leek mee te doen om de zege in de Grand Prix van Nederland, maar door een late safetycar en een opvallende strategische keuze van Mercedes viel hij tot buiten het podium. De Brit was laaiend toen hij bij de herstart snel ingehaald werd door Max Verstappen, teamgenoot George Russell en Charles Leclerc.

Hamilton jaagt op Verstappen om de zege in Zandvoort, wanneer Valtteri Bottas zijn Alfa Romeo in bocht 1 parkeert en een safetycar veroorzaakt. Verstappen maakt daar gretig gebruik van en switcht naar de zachte band, maar Hamilton rijdt op de mediums langs de pitstraat.

Als het hele veld dan door de pitstraat moet rijden zodat de Alfa Romeo weggehaald kan worden, besluit George Russell om wel een pitstop te maken. Ook hij gaat naar de zachte band terwijl zijn teamgenoot opnieuw niet binnenkomt.

Zo blijft Hamilton wel aan de leiding voor de herstart, maar staat hij op de mediums voor een haast onmogelijke taak. Verstappen heeft dan geen moeite om Hamilton al snel na de herstart in te halen en er met de zege vandoor te gaan. Op de boordradio houdt Hamilton zich dan niet in.

“Ik kan niet geloven dat jullie me verdomme genaaid hebben, man”, klinkt de kritiek van Hamilton. “Ik kan je niet vertellen hoe pissig ik nu ben.” Engineer Peter Bonnington blijft ondanks de felle woorden van zijn coureur kalm. “Begrepen Lewis, we zullen het er na de race over hebben.”

Hamilton krijgt dan wel te horen dat de DRS geactiveerd is, maar hij weet ook: “Ik kan het gat niet dichten.” De zevenvoudig wereldkampioen vraagt vervolgens aan zijn team wie er allemaal op de zachte band staan, hintend dat zijn vizier nu al naar achteren gaat. “Alleen de coureurs in onze buurt”, antwoordt Bonnington. “Sainz rijdt nu een 15.0, maar hij staat onder druk van Pérez. Hij rijdt op de mediums.”

Hamilton zakt uiteindelijk terug tot de vierde plek en hoewel hij enkele ronden eerder nog woedend was, kan hij na de race wel naar de positieve kanten van de race kijken. “Aan alle monteurs: fantastisch werk vandaag. Dit waren de beste pitstops van het jaar, dus bedankt voor jullie inzet. We moeten blijven pushen en we hebben nog steeds punten gepakt.”

