Lewis Hamilton denkt dat hij in een Red Bull het erg moeilijk zou kunnen maken voor Max Verstappen. Tegen de verzamelde media reflecteert hij na de Grand Prix van België op de prestaties van Mercedes en de dominantie van Verstappen.

Dat Verstappen de gedoodverfde winnaar van 2023 is, mag duidelijk zijn. Bij het ingaan van de zomerstop heeft de Nederlander een voorsprong van 125 punten op de nummer twee, teamgenoot Sergio Pérez. De Nederlander en Red Bull winnen de races schijnbaar met gemak. Het ooit zo dominante Mercedes kan daar ook niet aan tippen, al denkt Hamilton wel dat hij onder andere omstandigheden Verstappen wat meer naar de kroon had kunnen steken.

“Momenteel is het gewoon onmogelijk om Red Bull te verslaan. Ze zijn bijna een seconde per ronde sneller dan de rest. Dat is nou eenmaal hoe het is, daar kunnen we niets aan veranderen. Maar als ik in de auto van Checo zou zitten, dan zou Max het niet zo makkelijk hebben.”

Langzame vooruitgang van Mercedes

België was lang geen slecht weekend voor Hamilton. De zevende plek in de sprint was waarschijnlijk niet waar de Brit op gehoopt had, maar een vierde plaats in de Grand Prix leverde hem weer kostbare punten op. Ook wist de Mercedes-coureur nog de snelste ronde te veroveren. Het is een duidelijke verbetering ten opzichte van de seizoensstart, toen Hamilton maar met moeite de strijd aan kon gaan met Ferrari en Aston Martin.

“We zijn natuurlijk nog steeds niet tevreden met waar we nu staan, maar we boeken wel constant vooruitgang”, reflecteert Hamilton. “We hebben podiums gehad, we hebben tweede gestaan, zelfs een keer pole position gehad dit jaar, dat was echt geweldig. We zetten gewoon kleine stapjes en hopen op die ene grote sprong waarmee we ineens in de top twee staan. Het wordt niet makkelijk, maar daar werken we wel allemaal hard voor. Uiteindelijk komen we wel weer op het punt waar we horen te zijn.”

De Grand Prix van Nederland komt eraan en wij zijn er helemaal klaar voor! Pre-order alvast jouw exemplaar van de speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine. Bestel hem nu en dan wordt hij op 3 augustus verstuurd, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, met onder andere:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!