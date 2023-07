Lewis Hamilton is niet zo bezig met zijn resultaten van dit seizoen. In gesprek met Channel 4 geeft de Brit toe dat hij op dit punt meer gericht is op de resultaten van volgend jaar. De Mercedes-coureur staat momenteel vierde in het kampioenschap.

Als Hamilton al de hoop had dit seizoen zijn achtste titel binnen te slepen, dan heeft hij die hoop inmiddels wel laten varen. Na tien races staat de Brit op 134 punten achterstand op Max Verstappen. En hoewel Hamilton dit jaar wel al vier keer op het podium heeft gestaan, heeft hij nooit het gevecht aan kunnen gaan met Verstappen. In plaats daarvan moest hij steeds strijden met Fernando Alonso of Lando Norris om de beste plek achter Verstappen.

Dat Verstappen zo mijlenver voorligt, heeft ervoor gezorgd dat Hamilton nu niet meer zo bezig is met het huidige seizoen. “Uiteindelijk maakt het me niet uit op welke plek ik dit jaar eindig”, verklaart de Mercedes-coureur. “Ik ben er nu gewoon op gericht om de ontwikkeling voor het team zo makkelijk mogelijk te maken. We werken er hard aan om de ontwikkeling in de juiste richting te sturen zodat we volgend jaar meteen op de juiste manier beginnen aan de eerste race. Geen gestuiter, genoeg downforce, gewoon een goede auto waarmee iedereen bij kunnen houden, dat is de droom. Dus ik kijk verder vooruit dan alleen dit seizoen.”

De seizoensstart van Mercedes was bepaald geen goede. De ontwerpfouten van vorig jaar waren nog niet opgelost en het duurde tot de Grand Prix van Monaco voordat Mercedes significante verbeteringen doorvoerde. De voornaamste reden voor de tegenvallende prestaties, was omdat Mercedes doorborduurde op het ontwerp van vorig jaar.

“Het is nu wel een wat beter jaar voor ons”, reflecteert Hamilton. “We hebben meer vooruitgang geboekt. We hebben wat mooie resultaten gehad, een paar keer op het podium, maar het blijft moeilijk om te voorspellen waar we uitkomen. Dit weekend brengen we een nieuwe voorvleugel mee. Geen grote upgrade misschien, maar we zetten wel stappen vooruit in de goede richting. Stukje bij beetje wordt de auto een echte raceauto. We moeten ervoor waken dat wij niet aan het eind van het jaar heel goed presteren terwijl de rest al bezig is met volgend jaar.”

