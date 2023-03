Lewis Hamilton moet op zoek naar een nieuwe fysiotherapeut en personal assistent. De Engelsman laat vandaag via Instagram weten dat zijn wegen en die van Angela Cullen zullen scheiden.

De 48-jarige Nieuw-Zeelandse was de afgelopen zeven jaar een bekende verschijning in de Formule 1-paddock. Overal waar Hamilton ging, daar week Cullen niet van zijn zijde. Naast personal trainer was Cullen vooral ook een klankbord voor Hamilton. “De afgelopen zeven jaar heeft Angela aan mijn zijde gestaan, me gepusht om de beste versie van mezelf te zijn”, schrijft Hamilton. “Door haar ben ik een sterkere atleet en een beter mens geworden.”

Voormalig hockey-international Cullen is dit weekend voor zover bekend niet aanwezig in Saoedi-Arabië. Wat de reden is voor haar vertrek is niet duidelijk. “Ik hoop dat jullie haar vandaag samen met mij het allerbeste wensen bij de volgende stappen in het najagen van haar dromen. Bedankt voor alles Ang, ik kan niet wachten om te zien wat de toekomst voor jou in petto heeft”, sluit Hamilton zijn post af.



