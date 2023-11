Lewis Hamilton is laaiend enthousiast over de Grand Prix van Las Vegas. Van tevoren was er de nodige kritiek op het evenement, maar Hamilton denkt dat alle critici inmiddels het zwijgen is opgelegd.

De opzet van de Grand Prix van Las Vegas sloot niet helemaal aan bij meer ‘traditionele’ fans van de Formule 1. Het weekend stond bol van de extravaganza, wat ook weerspiegeld werd in de kaartprijzen en de prijzen van de hotels. Het circuit zag er op papier weinig interessant uit en er waren zorgen over de hoeveelheid grip, het tijdsschema en de temperatuur op de baan. Max Verstappen liet zijn onvrede over de race openlijk blijken toen hij stelde: “We komen hier eigenlijk vooral voor de show”.

Ondanks dat was de Grand Prix van Las Vegas een spannende – zij het ietwat chaotische – race. En volgens Lewis Hamilton heeft de race hiermee alle criticasters op hun plek gezet. “De race was geweldig, een van de beste races dit jaar”, zei de Mercedes-coureur na afloop. “Zoveel mensen, alle media, iedereen was zo negatief over deze race en de show enzo. Ik vond zelf dat we moesten afwachten en het maar aan moesten zien. Dit was als Bakoe, maar dan beter.”

“Er was veel negativiteit omdat we nu drie races in de VS hebben en mensen willen graag bij de oude, klassieke circuits in Europa blijven”, vervolgde Hamilton. “Maar dit was een betere race dan de meeste andere circuits waar we naartoe gaan. Dus, petje af voor de organisatie. Ik kan niet wachten om volgend jaar weer terug te komen. Er waren veel kansen om in te halen. Allerlei mensen zeiden van te voren dat het alleen maar voor de show was, bla bla bla. Ik denk dat Vegas nu wel hun ongelijk heeft bewezen.”

Lees alles over de GP Las Vegas 2023: tijdschema, historie, achtergronden en meer

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik GP Las Vegas, de grootste F1-show op aarde