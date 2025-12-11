Lewis Hamilton is klaar met alle geruchten over een eventueel pensioen. De 40-jarige coureur beleefde een tegenvallend seizoen tijdens zijn eerste jaar in het Ferrari-rood, waardoor de geruchten over een einde van Brit zijn Formule 1-carrière weer rondgingen. Volgens Hamilton is daar echter nog geen sprake van: ‘Ik heb nog steeds een droom’.

Lewis Hamilton is zijn eerste seizoen bij Ferrari geëindigd met een zesde plaats in het coureurskampioenschap. Hoewel het niet de laagste positie is voor de Brit in een kampioenschap – in 2024 werd Hamilton nog zevende – is het seizoen er wel eentje voor de zevenvoudig wereldkampioen om gauw te vergeten. Hamilton gaf vlak na de GP Abu Dhabi al aan erg uit te kijken naar de winterstop.

“Even helemaal loskomen, met niemand praten”, vertelde de coureur alvast over zijn plannen. “Niemand zal me deze winter kunnen bereiken. Mijn telefoon gaat deze keer de prullenbak in.” Door de aanhoudende tegenvallende resultaten van de inmiddels 40-jarige Hamilton gingen de geruchten over een eventueel pensioen door de paddock. De Brit wil daar zelf echter nog niks van weten.

Droom

Hamilton had namelijk een duidelijk antwoord, toen hem gevraagd werd naar een reactie op zijn criticasters. “Ik zou niks tegen ze zeggen”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. “Niemand van hen heeft namelijk gedaan wat ik heb gedaan, dus ze zitten niet op mijn niveau.” De coureur legt ook meteen uit waarom hij doorgaat: “Het is de liefde voor wat je doet, het is de liefde voor het racen. Ik krijg geweldige steun van de mensen om me heen, van mijn fans. Het is dat constante vasthouden aan de droom. Ik heb nog steeds een droom waar ik hoop voor koester in mijn hart en dat is waar ik naartoe werk.”

