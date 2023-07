Voor het eerst in ruim anderhalf jaar kan Lewis Hamilton weer eens een poleposition op zijn conto bijschrijven. De Mercedes-coureur was in het zinderende slot van de kwalificatie voor de Hongaarse Grand Prix drieduizendste sneller dan Max Verstappen die de race zondag vanaf P2 start.

De laatste keer dat Lewis Hamilton op pole stond was op 5 december 2021 tijdens de start van de Grand Prix van Saoedi-Arabië, meteen ook de laatste race die de Engelsman won en een week voor de eerste wereldtitel van Max Verstappen. “Het is een waanzinnige anderhalf jaar geweest”, aldus een schorre Hamilton direct na afloop van de kwalificatie. “Ik heb zoveel geschreeuwd in de auto dat ik mijn stem kwijt ben. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik hier sta. Het team heeft zo hard gewerkt om dit te bewerkstelligen. Dit voelt als mijn eerste pole. Ik had echt niet verwacht dat ik vandaag voor pole zou kunnen gaan dus toen ik die laatste ronde inging heb ik echt alles gegeven. Er zat niet meer in.”

BUDAPEST, HUNGARY – JULY 22: Lewis Hamilton of Great Britain driving the (44) Mercedes AMG Petronas F1 Team W14 on track during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Hungary at Hungaroring on July 22, 2023 in Budapest, Hungary. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

‘We hebben enorme ups en downs gehad, het is een achtbaan aan emoties geweest”, keek de zevenvoudig weredlkampioen terug op de mindere periode van Mercedes. “Maar we hebben er altijd in geloofd. Het is moeilijk en dat zal het ook nog wel blijven, maar dit tont aan dat we op de goede weg zijn.”

‘Hoop dat ik vannacht kan slapen’

De Hungaroring staat bekend als een circuit waar het lastig inhalen is en dus is het een groot voordeel om vanaf pole te vertrekken. Toch wilde Hamilton nog niet al te veel vooruitkijken op de race. “Ach jeetje. Ik hoop dat ik vannacht kan slapen en we zullen het wel zien morgen. Het wordt moeilijk om tegen deze twee gasten [Max Verstappen en Lando Norris] te vechten. Lando doet het geweldig en het is fantastisch om McLaren weer vooraan te zien. En Max… Je kent Max, hij zal er staan.”

Hamilton herschrijft de recordboeken

Hamilton behaalde zijn negende pole in Hongarije en herschrijft met die prestatie de recordboeken. Nooit eerder pakte een coureur negen keer pole op een en hetzelfde circuit. Het totale aantal polepositions van Hamilton komt nu overigens op 105.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel, maar je kunt hem uiteraard ook online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige fotografie. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland