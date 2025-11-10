Lewis Hamilton kon na de Grand Prix van São Paulo alleen maar concluderen dat het weekend een enorme teleurstelling was. De Brit viel vroeg uit na contact in de openingsfase en sprak na afloop over frustratie, teleurstelling en een seizoen dat volgens hem meer wegheeft van een nachtmerrie dan van een droom.

Wat 2025 zo hoopvol deed beginnen – met onder andere een sprintzege in het tweede Grand Prix-weekend – is voor Hamilton langzaam veranderd in een reeks van tegenslagen. “Dit seizoen is een nachtmerrie, en ik leef er al een tijdje in”, gaf hij eerlijk toe. “Het contrast tussen de droom om voor zo’n geweldig team te rijden en de nachtmerrie van de resultaten die we hebben gehad, met alle ups en downs, dat is zwaar.” Ondanks de tegenslagen probeert hij de moed erin te houden. “Dit weekend was rampzalig en teleurstellend voor iedereen”, zei hij. “Ik probeer mijn hoofd boven water te houden en positief te blijven.”

Geen schijn van kans

Hamilton kreeg al in de openingsfase problemen. De Brit zat vlak achter de Alpine van Franco Colapinto, maar dook niet op tijd uit de slipstream en vernietigde zijn eigen voorvleugel. Brokstukken vlogen alle kanten op en wat er nog van de vleugel overbleef, schoof onder zijn SF-25. Daarbij liep Hamilton direct schade op. “Nadat ik geraakt werd, voelde het alsof de achterophanging kapot was”, vertelde hij na afloop. “Maar het team zei dat alles in orde was. Alleen, zodra ik door de snelle bochten ging, brak de achterkant telkens uit. Ik had geen schijn van kans.”

Het resultaat in Brazilië deed Hamilton zichtbaar pijn. “Een weekend om te vergeten”, verzuchtte hij. “Dat is jammer, want ik hou van Brazilië – van de fans, van de energie hier – en ik voel met iedereen in het team mee. Iedere persoon bij Ferrari geeft week in, week uit alles wat ze hebben.” Voor de tweede keer dit seizoen zag de Brit de finishvlag niet. Eerder in Zandvoort eindigde zijn race in de muur. “Om met niets naar huis te gaan, voor de tweede keer dit jaar niet te finishen, dat is verschrikkelijk”, zei Hamilton. “Ik voel me echt rot voor het team.”

