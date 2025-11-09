Oscar Piastri eindigde zondag als vijfde in de GP van São Paulo. De Australiër viel vanaf de vierde startplaats één positie terug, mede door een tijdstraf van tien seconden voor een gewaagde inhaalactie op Antonelli en Leclerc. Hij legde zich neer bij de beslissing van de stewards. Piastri maakte zich vooral zorgen over het gebrek aan tempo dat hem in de eerste fase parten speelde. Teamgenoot Lando Norris liep dankzij een nieuwe zege immers verder uit in het kampioenschap.

Na afloop van de race werd Piastri gevraagd of hij spijt had van de inhaalactie bij de herstart. “Nee, ik heb nergens spijt van”, reageerde hij. “Ik zag een heel duidelijke kans, en die heb ik benut. De anderen zaten aan de buitenkant en remden vrij laat. Natuurlijk blokkeerde ik mijn remmen bij het insturen van de bocht, maar dat kwam ook omdat ik zag dat Kimi (Antonelli, red.) me geen ruimte zou geven. Op dat moment kun je niet zomaar verdwijnen.”

LEES OOK: WK-stand na GP São Paulo: Norris wint, Verstappen vecht zich terug

Voorafgaand aan het sprintweekend in São Paulo bedroeg het verschil met WK-leider Lando Norris slechts één punt, maar in Brazilië liep de Brit stevig uit – inmiddels bedraagt zijn voorsprong 24 punten. Hoe wil Piastri zijn teamgenoot nog achterhalen? “Ik probeer er gewoon het maximale uit te halen”, zei hij strijdlustig. “Die straf was één ding, maar vooral qua tempo was dit niet het niveau dat ik wilde. De tweede helft van de race was op zich niet slecht, maar de eerste stint was een beetje lastig. Ik probeer gewoon weer de boel onder controle te krijgen en een zo goed mogelijk weekend neer te zetten.”

Andrea Stella

McLaren-teambaas Andrea Stella toonde zich nuchter over het incident dat leidde tot de straf.

“Dat moeten we nog zorgvuldig analyseren”, verklaarde hij. “Voorlopig respecteren we de beslissing van de stewards en gaan we verder. We moeten er vooral voor zorgen dat we het maximale uit de auto halen – ook qua rijstijl van Piastri. De laatste tijd hebben we vaak te maken met omstandigheden met weinig grip, en dat stelt zijn natuurlijke rijstijl behoorlijk op de proef.”

Ook op strategisch vlak ziet Stella ruimte voor verbetering. In de tweede fase mikte McLaren op een undercut, maar tevergeefs. “We moeten bekijken of we daar iets anders hadden kunnen doen”, besloot hij. “We hebben aardig wat huiswerk, maar blijven rationeel – niet wanhopig.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.