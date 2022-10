Lewis Hamilton is het niet eens met het besluit van Mercedes om hem op de mediums te laten starten in Mexico. Hij had liever op de zachte band gestart, al weet hij niet of dat het verschil had gemaakt tussen de zege of zijn tweede plaats.

Hamilton kon lang in de buurt blijven van Max Verstappen, maar na de pitstops werd het gat alleen maar groter. Verstappen kon de mediums lang rekken tot het einde van de race terwijl Hamilton tijd verloor op de harde band en zo opnieuw een goede kans op de zege zag vervliegen.

Traditioneel bedankte Hamilton het aanwezige publiek, al leek het boegeroep na de race te overheersen. “Een klein beetje ongemakkelijk”, omschrijft Hamilton het moment dat het boegeroep toeneemt. “Ik zat echt in de buurt in die eerste stint, maar de Red Bull was vandaag duidelijk sneller. En,” geeft Hamilton toe, “misschien hadden zij uiteindelijk de betere bandenstrategie.”

Hamilton moest de race uitrijden op de harde band, waarvan na de vrijdag nog gedacht werd dat deze weinig gebruikt zou worden in de race. De Brit vroeg het op de boordradio openlijk af of het wel de juiste keuze was en vraagt dat zich na de race nog af. “Ik vond dat we op de zachte band hadden moeten starten.”

“We hadden een andere compound en dat was in de eerste stint prima, maar de harde band was het net niet”, aldus Hamilton, die Verstappen feliciteert met zijn zege en uiteindelijk tevreden is met die tweede plaats.

Nu rest de zevenvoudig wereldkampioen nog twee races om een van zijn records in stand te houden: sinds zijn Formule 1-debuut in 2007 won hij elk seizoen minstens één race, maar daar is het dit seizoen nog niet van gekomen.

Foto: Motorsport Images