Het is volgens Lewis Hamilton ‘nog te vroeg’ om te spreken over het Max Verstappen-tijdperk, nu de Nederlander het seizoen 2022 domineerde. Alleen als hij volgend jaar ook domineert, is er volgens Hamilton wel sprake van een Verstappen-tijdperk.

Vijf polepositions, dertien zeges én de tweede wereldtitel: het seizoen 2022 viel ten prooi aan Verstappen. Het was een moeizaam begin voor Red Bull, maar het team herpakte zich snel en zo kon Verstappen al vier races voor het einde van het seizoen zijn tweede wereldtitel veiligstellen.

Of er, na zo’n dominant seizoen en zijn tweede titel op rij, sprake is van een ‘Verstappen-tijdperk’? “Het is te vroeg om dat te zeggen”, stelt Lewis Hamilton. “Als zij volgend jaar opnieuw domineren, dan ja. Maar Ferrari is het hele jaar door sneller geweest in de kwalificatie. Over één ronde hadden zij waarschijnlijk het grootste deel van het seizoen een betere performance.”

“Nu moeten zij alleen beter worden op racetempo,” vervolgt Hamilton, “en dan zullen ze er staan. Wij hebben een veel grotere stap te zetten en een grotere berg te beklimmen, maar hopelijk is het niet onmogelijk”, aldus de Brit.

Onlangs gaf Charles Leclerc, momenteel de nummer twee in het kampioenschap, al aan dat hij er ‘alles aan doet’ om de dominantie van Verstappen te stoppen. “Ik zal er alles aan doen om dat niet te laten gebeuren”, zei de Ferrari-coureur. “We werken er als team aan om dit te voorkomen.”

Maar net als Mercedes moet Ferrari, wil het daarin slagen, ‘een stap vooruit’ zetten. “We gebruiken de laatste races om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op volgend seizoen, zodat wij in staat zijn om Max en Red Bull uit te dagen voor de titels.” Daar heeft Leclerc veel vertrouwen in. “Ik ben er zeker van dat wij dat kunnen. Ik heb er vertrouwen in omdat ik weet hoe hard we werken.”

Foto: Getty Images