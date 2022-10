Charles Leclerc zegt er ‘alles aan te doen’ om de dominantie van Max Verstappen te stoppen. Daar kan hij volgend jaar al in slagen, is hij overtuigd: “Ik ben er zeker van dat wij dat kunnen.”

Verstappen heeft in Japan al zijn tweede wereldtitel veiliggesteld en evenaarde in de Verenigde Staten het bijzondere record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel met zijn dertiende zege van het seizoen. Dat record kan hij met drie races te gaan nog verbreken, maar duidelijk is dat er geen maat staat op de tweevoudig wereldkampioen.

Leclerc hoopt niet dat nu het ’tijdperk Verstappen’ is ingeluid. “Ik zal er alles aan doen om dat niet te laten gebeuren”, zegt de Ferrari-coureur. Niet alleen hij zal er alles aan doen. “We werken er als team aan om dit te voorkomen.”

Lees ook: Jos Verstappen hoopt dat dominant seizoen Max ‘pas het begin is’

Om daarin te slagen, moet Ferrari wel de nodige stappen vooruitzetten, weet Leclerc. “We moeten verbeteren”, spoort de Monegask zijn team aan. “We gebruiken de laatste races om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op volgend seizoen, zodat wij in staat zijn om Max en Red Bull uit te dagen voor de titels.”

Daar heeft Leclerc hoge verwachtingen van. “Ik ben er zeker van dat wij dat kunnen. Ik heb er vertrouwen in omdat ik weet hoe hard we werken. Ik heb er vertrouwen in dat we de goede kant opgaan.”

Voorlopig kunnen Verstappen en Leclerc het wel goed met elkaar vinden. De twee hebben al genoeg duels gehad en dat leidde vrijwel nooit tot een incident. Ook van het duel met de Nederlander op het Circuit of the Americas kon Leclerc genieten. “Het is ons doel om elkaar te verrassen”, lacht hij. “Het hoort bij het spelletje. Je kan het dus niet echt voorspellen [wat de ander gaat doen], maar het was leuk.”