“Veel beter dan dit gaat het niet worden”: Jos Verstappen weet dat het seizoen voor zoon Max met dertien zeges – en nog drie races te gaan – ‘extreem’ is geweest. De trotse vader van de tweevoudig wereldkampioen hoopt echter dat dit pas het begin is.

Verstappen moest hard strijden voor de zege op het Circuit of the Americas. Hij leek de race onder controle te hebben, maar safetycars, wind en een dramatische pitstop maakten het tot een ware uitdaging voor de tweevoudig wereldkampioen. Met wat moeite slaagde Verstappen er alsnog in om de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam te schrijven, tot blijdschap van vader Jos.

“We hebben het op de moeilijke manier gedaan”, slaakt Jos Verstappen een zucht van opluchting bij Viaplay na de zege van zoon Max. “Ik wist dat hij niet zou opgeven. Na die pitstop was het moeilijk, maar op een gegeven moment kwam hij toch weer in het ritme. Hij kan wel heel hard gaan pushen, maar dan houden de banden het niet tot het einde. Hij moest het dus echt opbouwen en dat heeft hij ook gedaan. Op een gegeven moment was hij er klaar voor en dat hebben we gezien.”

Met deze zege en de vierde plek voor Sergio Pérez stelde Red Bull in Austin de constructeurstitel veilig. Bovendien tekende Verstappen voor zijn dertiende zege van het seizoen, waarmee hij het record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel evenaart. Kortom, een dominant seizoen voor de tweevoudig wereldkampioen.

“Veel beter dan dit gaat het niet worden”, weet vader Jos dan ook. “Dat je dertien races in één seizoen kan winnen, dat is gewoon extreem. We hebben nog drie races te gaan. Het is mooi om te zien, vooral voor het team. Die hebben er ook ontzettend hard voor gewerkt. Het was een heel moeilijk weekend, dan komt dit perfect uit.”

Veel beter kan het dus niet worden volgens Verstappen sr, maar wat kan de Formule 1 nog van Max Verstappen verwachten de komende jaren? “Ik hoop eerlijk gezegd dat dit pas het begin is”, glundert Jos.