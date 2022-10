Hij moest er hard voor werken, en knippert na afloop behalve zweet misschien ook wel wat emoties weg: Max Verstappen slaagde er in Austin ondanks de nodige tegenslag in de zege én constructeurstitel veilig te stellen voor Red Bull in het weekend dat het topman Dietrich Mateschitz verloor.

“Deze is zeker voor Dietrich”, benadrukt Verstappen, die zaterdag na de kwalificatie al op de zege zinde om deze aan Mateschitz te kunnen opdragen. De Oostenrijker heeft immers zoveel voor hem en het Red Bull-team betekend… “Alleen de zege was dan ook genoeg”, erkent Verstappen.

Makkelijk ging het, zoals gezegd, niet. Hoewel Verstappen de leiding pakte bij de start, verloor hij die ook weer na een voor Red Bull atypisch slechte pitstop. De Nederlander moest daarna in de aanvalsmodus, en afrekenen met rivalen Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Dat lukte, met Verstappen die ‘alles heeft gegeven’, om dat voor elkaar te krijgen. “Ik moest echt tot de limiet om alsnog te winnen.” Dankzij zijn zege en de vierde stek van teamgenoot Sergio Pérez, claimde Red Bull ook het constructeurskampioenschap – voor het eerst sinds 2013.

“We hadden een goede kans de constructeurstitel te winnen. Dat wil je dan in stijl doen, en dat hebben we vandaag gedaan”, zegt Verstappen, die – uiteraard niet toevallig – namens Red Bull op het podium werd geflankeerd door Mateschitz’ rechterhand, vriend en vertrouweling Helmut Marko.

Onder het podium waren er, zeker toen het Oostenrijkse volkslied werd gespeeld voor het winnende team, de nodige natte ogen te zien. Onder meer bij teambaas Christian Horner. “Deze zege betekent zeker veel voor ons”, zegt Verstappen. “We wilden allemaal een goed resultaat behalen voor Dietrich.”

