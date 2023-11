Lewis Hamilton maakt zich zorgen over de impact van de Formule 1 op Las Vegas. De race heeft wat kwaad bloed gezet bij de lokale bevolking en dat is iets wat volgens Hamilton niet zou mogen gebeuren.

De Grand Prix van Las Vegas heeft al voor de nodige controverse gezorgd, ook al is er nog geen meter gereden. De torenhoge kaartenprijzen vallen niet goed bij de fans. Eigenaren van hotels en casino’s zijn ook niet zo tevreden met de Formule 1, aangezien het hele stadscentrum afgesloten wordt voor de race. De beroemde fonteinen van het Bellagio – een grote toeristentrekker – zullen bijvoorbeeld uitgezet moeten worden tijdens het raceweekend. De Las Vegas Strip, waar de grootste en bekendste casino’s aan zitten, is ook niet toegankelijk voor het grote publiek, aangezien dat het komende weekend onderdeel is van het circuit.

De frustratie die dit alles oproept is wel iets wat de Formule 1 serieus moet nemen, vindt Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur maakt zich zorgen over de reputatie die de sport zichzelf op de hals haalt. De baas van Liberty Media denkt dat de financiële voordelen de negatieve kanten wel uitbalanceren, maar Hamilton ziet dat toch anders.

“Ik hoorde dat de inwoners erg veel klachten hadden over het evenement hier”, vertelt Hamilton bij Sky Sports. “Ik vind dat we wat respect moeten hebben voor de mensen die hier wonen. Erg veel mensen werken hier heel erg hard. Er is hier in deze stad ontzettend veel geld en rijkdom, net als in onze eigen organisatie. Dus we moeten zorgen dat er goed voor deze mensen gezorgd wordt. We kunnen geen circus zijn dat alleen maar pracht en praal is, maar een negatief effect heeft op de mensen.”

Toch heeft Hamilton wel zin in de race, al heeft hij enige zorgen over de impact die de Grand Prix heeft op het centrum van Las Vegas. “Ik zou niet weten hoe we ons daar door de stad moeten bewegen, hoe we van het hotel naar het circuit kunnen gaan. Het is straks zo’n krappe plek met zoveel mensen. Maar ik denk wel dat het echt een wilde ervaring wordt. Het beste is gewoon met een open blik ernaar kijken, geen ideeën vooraf hebben over wat het zal zijn, en gewoon alles in je opnemen als je er bent. Op dat circuit rijden, onder die lichten, dat zal voelen als een casino film. Het is best wel cool.”

