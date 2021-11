Lewis Hamilton heeft na de Grand Prix van Brazilië een boete van 5.000 euro gekregen van de FIA. De Brit heeft in de uitloopronde van de race zijn veiligheidsgordels los gedaan en is daar dus voor beboet. Bovendien heeft hij een voorwaardelijke boete van 20.000 euro gekregen.

In een document laat de FIA weten dat Hamilton een regel betreffende de veiligheidsgordels mogelijk heeft overtreden. Het betreft de regel waarin staat dat de coureurs de veiligheidsgordels bevestigd moeten hebben tijdens een race en wanneer zij met de auto op het circuit of in pitstraat rijden. Om 17:00 uur plaatselijke tijd, 21:00 uur Nederlandse tijd, moest een representant van Mercedes zich bij de stewards melden om uitleg te geven.

Na het gesprek hebben de stewards hem een geldboete van 5.000 euro opgelegd. Daar komt ook nog een voorwaardelijke boete van 20.000 euro bovenop als hij het voor het einde van 2022 nog eens doet. De stewards leggen uit dat zij begrijpen dat Hamilton zijn zege wilde vieren, maar het losmaken van de veiligheidsgordels terwijl je rijdt blijft ‘fundamenteel onveilig’. Als Formule 1-coureur zou Hamilton volgens de stewards ook het juiste voorbeeld geven aan de coureurs uit de juniorklassen.

Teambaas Toto Wolff vernam het nieuws via zijn telefoon. “Ik heb net iets gelezen… We moeten naar de stewards. Lewis heeft zijn gordels in de laatste ronde losgemaakt. Dat is een goede”, reageerde de Oostenrijker wat cynisch. Ron Meadows, de sportief directeur van het team, liet op weg naar de stewards al weten dat zij op een geldboete rekenden.

Het is niet de eerste keer dat Hamilton dit weekend een bezoekje moest brengen aan de stewards. Vrijdag na afloop van de kwalificatie stelden de stewards namelijk vast dat de DRS-vleugel van zijn Mercedes niet aan de technische reglementen voldeed. Na een lang onderzoek concludeerde de FIA dat het gat tussen het bovenste en onderste deel van de vleugel, wanneer deze geactiveerd was, groter was dan de toegestane 85 mm.

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf later aan dat het zou gaan om een verschil van 0,2 mm, maar het kwam Hamilton wel op een diskwalificatie te staan. Zo moest hij achteraan starten in de sprintkwalificatie. Daar werd hij vijfde, waarna hij door een gridstraf vanwege een motorwissel als tiende aan de Grand Prix begon. Daar sloeg hij terug na alle tegenslagen door te winnen van Max Verstappen.