Lewis Hamilton neemt in een interview met Sky Sports zijn hoed af voor de prestaties van Red Bull en vooral voor ontwerper Adrian Newey. Nadat Verstappen in ‘zijn eigen klasse’ reed op Spa-Francorchamps en daar zijn negende overwinning boekte ging Lewis Hamilton op Zandvoort in op de prestaties van de Nederlander en het Oostenrijkse team.

Hamilton vindt de auto van Red Bull er vooral zo sterk uitzien omdat de basis van de auto er erg sterk uitziet. “Ze hebben de aerodynamica goed op orde en hebben ook helemaal geen last van hobbels”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton prees in het bijzonder technisch ontwerper Adrian Newey: “De auto waar ik mijn eerste kampioenschap mee won was een evolutie van zijn auto.”

Foto: Motorsport Images

Vooruitblikkend op het restant van dit jaar kijkt Hamilton vooral uit naar een nieuw seizoen na een ‘dramatisch’ jaar voor Mercedes. “Er zijn zeker positieve punten. Af en toe zit er echt wel snelheid in deze auto, maar je bent op zoek naar een auto die op iedere baan presteert. Dat is waar we naar op zoek gaan voor volgend seizoen.”