Het spektakelstuk in Singapore is verleden tijd. Een week na dato wacht de coureurs de volgende uitdaging in Suzuka, een klassieker op de kalender. Lewis Hamilton verwacht dat Red Bulls miskleun in de tropen een incident is. “Hun auto zou hier fenomenaal moeten zijn.”

Een bijrol speelden ze in Singapore, Max Verstappen en Sergio Pérez. Het duo haalde in de RB19, superieur dit jaar, niet eens het slotdeel van de kwalificatie. Geen balans, wel vraagtekens. In de race ging het iets beter. Verstappen finishte onder kunstlicht als vijfde, Pérez als achtste. “We hebben nog geen goed beeld waarom het in Singapore zo slecht ging”, stelt de Mexicaan. “We hebben wel wat aanwijzingen, maar de precieze reden weten we nog niet. Het doel is hier te winnen en dat zou op dit circuit ook moeten kunnen lukken.”

Indien Red Bull in Japan een punt meer ophaalt dan Mercedes, prolongeert het de constructeurstitel. “Het zou voor Honda en de fans heel speciaal zijn dat hier te doen”, aldus Pérez. Verstappen kan in Japan nog geen wereldkampioen worden.

De klassementsleider verklaarde na afloop in Singapore al dat hij ervan uitgaat dat de misser in de metropool een incident zal blijken. Hamilton ook. “De Red Bull zou hier op dit circuit fenomenaal moeten zijn”, gelooft de zevenvoudig wereldkampioen, die daarmee op de karakteristieken van de baan doelt. “Het is een genot die auto te zien rijden. Ik hoop dat we niet te ver van Red Bull af zullen zitten, dat er niet weer een gat van dertig seconden is zoals eerder.” Charles Leclerc: “We hadden niet verwacht dat Red Bull in Singapore zo langzaam zou zijn en wij zo snel. We gaan ons best doen om hier best-of-the rest te worden.”