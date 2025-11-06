Lewis Hamilton rijdt dit weekend zijn eerste Grand Prix van São Paulo voor Ferrari, een eer die Ayrton Senna door zijn vroege overlijden nooit te beurt viel. De zevenvoudig wereldkampioen koestert bijzondere herinneringen aan Brazilië en zal zijn idool dit weekend eren met een speciale helm.

Ayrton Senna werd driemaal wereldkampioen en won zijn thuisrace op Interlagos twee keer: in 1991 en 1993, beide met McLaren. Hoewel hij algemeen wordt beschouwd als een van de grootste, zo niet dé grootste, Formule 1-coureurs aller tijden, ontbrak er één ding in zijn carrière: rijden voor Ferrari.

Het was een grote droom van Senna, die nooit werkelijkheid werd doordat hij in 1994 tragisch om het leven kwam bij een crash in de beruchte Tamburello-bocht in Imola. Volgens Angelo Orsi, Senna’s persoonlijke fotograaf en goede vriend, was een nieuwe deal al in kannen en kruiken, waarbij de Braziliaan vanaf 1996 voor de Scuderia zou uitkomen. Dit weekend zal Lewis Hamilton, die Senna verafgoodt, die droom symbolisch vervullen met Ferrari.

Helm

De zevenvoudig wereldkampioen heeft een speciale band met Senna en Brazilië en werd in 2021 uitgeroepen tot ereburger van het land. Vorig jaar reed Hamilton voor de race enkele rondjes met Senna’s titelwinnende McLaren uit 1990 en veroverde daarmee de harten van het publiek.

In een interview met GQ Brazil onthult Hamilton dat hij dit weekend tijdens de Grand Prix van São Paulo een helm zal dragen geïnspireerd op de Braziliaanse vlag. “Het is een vreemd gevoel, want ik herinner me dat ik opgroeide met het kijken naar Ayrton en, net als iedereen, heb ik me altijd afgevraagd hoe het zou zijn als Ayrton in een Ferrari zou zitten”, zegt Hamilton. “En nu zie je voor het eerst een helm met de Braziliaanse vlag rond São Paulo wapperen in een Ferrari. Ik hoop de mensen hier trots te maken, net als Senna en zijn familie.”

Bijzondere herinneringen

Hamilton koestert bijzondere herinneringen aan Brazilië. In 2008 was Interlagos het decor van de seizoensafsluiter, waar de Brit door een inhaalactie op Timo Glock in de allerlaatste bocht, ten koste van thuisheld Felipe Massa, zijn allereerste wereldtitel veroverde. In totaal heeft Hamilton drie keer gewonnen in São Paulo: in 2016, 2018 en 2021. “Mijn eerste keer hier was al een grote sensatie”, herinnert Hamilton. “Het was toen ik me het dichtst bij Ayrton voelde. Ik zag hem als kind altijd in films en op tv. Dus eindelijk in zijn land zijn was iets bijzonders.”

Vorig seizoen reed Hamilton, te midden van een chaotische kwalificatie en een allesbepalende Grand Prix, nog wat extra rondjes in de McLaren MP4/5B van Ayrton Senna. Een emotioneel moment voor Hamilton, die een jaar later terugblikt: “Vorig jaar was gek voor mij omdat ik naar banden keek waarop hij rondjes reed op het circuit. Het is jammer dat de baan nat was, het zou koeler zijn geweest als het droog was geweest. Maar het is hier altijd zo: bloedheet of heel nat.”

