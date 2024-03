Lewis Hamilton snapt er na de kwalificatie van de Australische Grand Prix helemaal niets van. In de slottraining loopt zijn auto op rails, in de kwalificatie komt hij met Mercedes’ W15 niet eens door Q2. “Je weet het met deze onvoorspelbare auto gewoon niet”, stelt de Brit.

Het blijft stil over de boordradio wanneer Lewis Hamilton na afloop van de tweede kwalificatiesessie bij het inrijden van de pitstraat vraagt of hij door is naar de laatste shootout. “Negatief”, meldt Peter Bonnington, zijn race-engineer. De elfde startplek is een nieuwe deceptie voor de zevenvoudig wereldkampioen, die ook het derde kwalificatieduel in 2024 met teamgenoot George Russell (zevende) verliest. “George heeft het prima gedaan. Ik moet het in de race gewoon beter doen”, luidt Hamiltons conclusie bij SkySports.

“In de derde vrije training voelde de auto geweldig aan”, aldus de veteraan. “We konden met de andere jongens (Red Bull en Ferrari, red) meekomen, al begrepen we niet precies waardoor dat kwam. Maar in de kwalificatie was de auto inconsistent. Het is moeilijk te verklaren.”

Volgens Hamilton is de W15 een bolide met gebruiksaanwijzing: moeilijk te doorgronden ook voorlopig en zeer sensitief. “Je weet het gewoon nooit”, stelt hij. “Net als in de tweede training nam de wind in de kwalificatie wat toe. Dan wordt de auto direct een stuk instabieler.” Het is geen excuus, benadrukt Hamilton. “De andere teams gingen in de kwalificatie wel sneller, wij niet. Geen idee hoe dat komt. Hoewel we met minder brandstof reden voelde de auto in VT3 beter aan. Dit is geen goede dag voor iedereen in het team”, beseft de Brit. “Maar we zijn onverzettelijk en gaan door.”

Net als Hamilton klaagt ook Charles Leclerc na afloop over een gebrek aan vertrouwen van zijn werktuig, de SF-24. “Op de een of andere manier had ik niet het juiste gevoel in de auto”, meent de Monegask, die in de Ferrari als vierde eindigt. “Dat voelde ik eigenlijk al vanaf de derde training. Ik hield mijzelf voor dat het in de kwalificatie wel terug zou keren. Meestal werkt het ook zo”, aldus Leclerc. “Alleen dit keer niet. Zonde. Maar het is wat het is.”