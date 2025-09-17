Lewis Hamilton heeft zich uitgesproken over de situatie in Gaza. De zevenvoudig wereldkampioen zegt niet langer te kunnen toekijken, en roept zijn volgers op sociale media op om te doneren aan goede doelen in het gebied. ‘Het is moeilijk om je niet machteloos te voelen in het licht van zoveel tragedie, maar we kunnen niet stilzitten’, aldus de Ferrari-coureur.

Lewis Hamilton plaatste zijn oproep op dinsdag in zijn stories op Instagram. “De situatie in Gaza verslechtert met de dag”, steekt de zevenvoudig wereldkampioen van wal. “In de afgelopen twee jaar is meer dan tien procent van de bevolking gedood of gewond geraakt – waaronder tienduizenden kinderen – en dat aantal blijft alleen maar stijgen. De recente inval in Gaza-Stad heeft honderdduizenden mensen uit hun huizen verdreven.”

“Ziekenhuizen in de Gazastrook zijn al overvol met mensen die lijden aan hongersnood en slachtoffers van bombardementen die maar niet lijken te stoppen”, vervolgt de Ferrari-coureur. “Vandaag beschreef de VN-onderzoekscommissie wat er in Gaza gebeurt als genocide. Als mensen kunnen we niet toekijken en dit zomaar laten gebeuren.”

Oproep

Hamilton roept daarom aan zijn volgers op om geld te doneren aan goede doelen in Gaza. “Het is moeilijk om je niet machteloos te voelen in het licht van zoveel tragedie, maar we kunnen niet stilzitten. Er zijn een aantal fantastische organisaties die fantastisch werk doen om de mensen in Palestina te helpen, en daarvoor hebben ze geld nodig.” De zevenvoudig wereldkampioen verklaart zelf al gedoneerd te hebben aan Artsen Zonder Grenzen, Palestine Red Crescent en Save the Children UK. “Als je denkt dat je iets kan missen, zou ik het op prijs stellen als je je bij mij zou willen aansluiten.”

Het is niet de eerste keer dat de coureur zich uitspreekt over maatschappelijke onderwerpen. Eerder uitte Hamilton zich al over mensenrechten in het kader van de Black Lives Matter-beweging, en maakte hij een statement door een regenbooghelm te dragen.

Lewis Hamilton droeg in 2021 een regenbooghelm tijdens de GP Saoedi-Arabië (Getty Images)

