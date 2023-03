Lewis Hamilton kwam tijdens de persconferentie donderdagmiddag in Saoedi-Arabië nog even terug op de kritiek die hij na de race in Bahrein uitte op Mercedes. De Britse wereldkampioen zei toen dat het team beter naar hem had moeten luisteren bij het ontwikkelen van de auto.

“Ik had misschien wat andere woorden moeten gebruiken”, klonk het desgevraagd. “Maar toen ik de auto de eerste keer zag, wist ik al dat het lastig voor ons ging worden. De wagen zag en ziet er anders uit dan die van de teams die het goed doen.”

‘Harde keuzes’

Geruchten over problemen, ruzie of zelfs een vertrek veegde Hamilton tijdens de persconferentie in Jeddah echter resoluut van tafel. “Ik heb nog steeds 100 procent vertrouwen in het team, ik ga nergens heen. Maar we moeten wel harde keuzes maken om het gat te dichten met Red Bull. Het is ook niet zo dat we ineens geen goede auto meer kunnen bouwen, we zijn alleen niet waar we hadden moeten zijn.”

Want, zo vervolgde hij, nog los van een titelstrijd zit ook het winnen van races er op korte termijn niet in. “Dat kan de komende tijd alleen maar als Red Bull met beide auto’s uitvalt. En Ferrari. En Aston Martin ook nog”, was de pijnlijke conclusie. “Het is zaak om bij Mercedes met elkaar positief te blijven binnen het team, elkaar te steunen. Misschien lukt het dan later dit seizoen hopelijk wel.”

Mensenrechten

De laatste zege van Hamilton is wrang genoeg die in Jeddah in 2021. “Maar het zal niet de laatste blijven. Ik ga heus weer winnen. De vraag is alleen wanneer.”

Gevraagd of hij, gezien de discussie over onder meer de mensenrechten in Saoedi-Arabië, überhaupt wel zin heeft in deze Grand Prix, besloot Hamilton: “Dat is een kwestie van interpretatie. In de auto stappen en racen – dat is het deel van mijn werk waarin ik zin heb.”