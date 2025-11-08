Lewis Hamilton kende een teleurstellende sprintkwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo op het Autódromo José Carlos Pace. De zevenvoudig wereldkampioen start als elfde, terwijl hij benadrukt dat Ferrari dacht dat ze veel sneller waren en geen druk voelde om in de top tien te kwalificeren.

Tijdens de vrije training eindigden de Ferrari’s slechts als 18e en 19e, maar de coureurs reden op de harde band, terwijl de concurrentie hun snelle rondes op de mediumband reed. In het eerste deel van de sprintkwalificatie stonden de Ferrari’s op P10 en P12, terwijl Hamilton uiteindelijk in SQ2 strandde op P11. Extra frustratie kwam in de vorm van een reprimande, omdat hij onder dubbele gele vlaggen – veroorzaakt door teamgenoot Charles Leclerc – onvoldoende vertraagde. “Ja, dat hielp zeker niet,” zei Hamilton na de sessie.

Na afloop sprak Hamilton openhartig over de problemen die Ferrari dit weekend ervaart: “Het team dacht dat we veel sneller waren dan we daadwerkelijk zijn. Ik heb er alles uitgehaald wat mogelijk was, en dat is uiteindelijk wat telt. Het punt is gewoon dat we niet snel genoeg zijn.” Hamilton start de sprintrace vanaf de elfde positie en geeft aan dat het voor hem vooral draait om plezier: “Op dit moment gaat het voor mij eigenlijk vooral om plezier hebben.”

