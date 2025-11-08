Oscar Piastri keek na afloop van de sprintkwalificatie op Interlagos met tevredenheid terug op zijn dag. De Australiër gaf aan zich “veel beter” te voelen achter het stuur van zijn McLaren MCL39, nadat hij de afgelopen weken moeite had om het juiste gevoel in de auto te vinden.

De zachte band gedroeg zich iets anders dan ik had verwacht”, vertelde Piastri na afloop. “Ik had een paar grote momenten in mijn eerste ronde, wat niet ideaal was – dat was jammer. Maar over het algemeen voelde ik me vandaag veel beter dan de afgelopen weken. De training verliep sterk en we hebben voor de sprintkwalificatie wat aanpassingen gedaan aan de afstelling. Daar moest ik even aan wennen, maar uiteindelijk ben ik best tevreden.” Piastri erkende dat er nog wat ruimte voor verbetering is, maar blijft positief over de rest van het weekend. “Ik had graag nog iets meer tempo gehad, maar we kunnen zeker vechten met wat we hebben.”

Ook kijkt de McLaren-coureur vooruit naar een mogelijk wisselvallige zaterdag in São Paulo. “Het wordt een interessante dag,” aldus Piastri. “We zullen zien wat het weer doet. Ik probeer elke kans te grijpen die zich voordoet. De snelheid in de auto was vandaag erg goed, dus hopelijk kunnen we dat vasthouden – wat er ook gebeurt.” Het weer kan daarbij een grote rol gaan spelen. Het Braziliaanse vasteland wordt momenteel geteisterd door een cycloon, waardoor er op zaterdag hevige regenval wordt verwacht tijdens zowel de sprintrace als de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo. Voor Piastri is het een kans om zijn sterke vorm van eerder dit jaar nieuw leven in te blazen, nu hij zich weer zichtbaar beter voelt in zijn McLaren.

