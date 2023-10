De strijd om de titel ‘best of the rest’ achter Max Verstappen is in volle gang. Maar of Lewis Hamilton tweede wordt bij de coureurs boeit hem naar eigen zeggen minder dan de tweede plek bij de constructeurs.

“Of ik nu zelf als tweede of als derde eindig in het kampioenschap; mijn leven wordt daar eerlijk gezegd niet anders van”, vertelde Hamilton zondagavond na de Grand Prix van Mexico. Wel hecht de Brit naar eigen zeggen waarde aan de eindklassering van Mercedes. “Het is veel belangrijker om met het team tweede te worden. Daar ligt de focus op. Een tweede plek bij de coureurs is dan bonus.”

Feit is dat Hamilton zowel voor zijn eigen positie als die van Mercedes in Mexico met de tweede plek achter Max Verstappen goede zaken deed. Hij profiteerde van het uitvallen van Sergio Pérez, de huidige nummer 2 in de strijd bij de coureurs. Het verschil met de Red Bull-coureur bedraagt nog maar 20 punten.

“Het zal veel afhangen van hoe zijn weekenden verlopen. Red Bull heeft de kampioensauto van dit jaar. Pérez is soms wat ongelukkig geweest, ik heb zelf ook punten laten liggen en nu hij weer. Het gaat dus op een neer. Ik had voor dit weekend niet gedacht dat ik nog een kans had om hem in te kunnen halen. Ik ga er hoe dan ook mijn best voor doen.”

En als dat niet iets oplevert voor zijn eigen eindklassering, dan wel voor die van Mercedes. Hamilton bezorgde de renstal samen met teamgenoot Russell in Mexico 27 punten, evenveel als Ferrari-duo Leclerc en Sainz. Bij de teams is Red Bull al kampioen, Mercedes koestert in de strijd om het zilver een voorsprong van 22 punten op de Italiaanse rivaal.

